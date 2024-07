Budowa terminalu dla farm wiatrowych w kolejnej fazie

Mat. Port Świnoujście

Końcowy etap prac budowlanych terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w porcie Świnoujście.

Powstaje tam nabrzeże o długości prawie 250 metrów i głębokości 12,5 metra, przeznaczone do przeładunku elementów wież wiatrowych i dziesięć stanowisk przeznaczonych do wstępnego montażu tych elementów.



Jest też kanał portowy o długości ponad kilometra z obrotnicą i basenem portowym. Do nabrzeży będzie prowadził nowy tor podejściowy o głębokości 12,5 metra i szerokości 140 metrów.



Inwestycja ma zakończyć się w grudniu tego roku. Całkowity koszt to prawie 78 milionów euro, z czego ponad 65 to dofinansowanie unijne.