Jak bezpiecznie wypoczywać na plaży?

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Nad morze wróciła wymarzona dla turystów pogoda, czyli upał i słoneczne niebo. Wraz z poprawą aury, w sobotę plaża w Świnoujściu zapełniła się po brzegi.

Gdy kąpielisko pełne także ratownicy mają pełne ręce roboty. Zapytaliśmy ich o najważniejsze zasady bezpiecznego plażowania.



O temperaturze 28 stopni na plusie przez ostatni tydzień można było tylko pomarzyć, nic zatem dziwnego, że dziś na plaży turystów nie brakuje.



Adam Wąsik, kierownik ratowników na świnoujskim kąpielisku przypomina, jak się zachować, by wypoczynek nad morzem skończył się pozytywnie. - Jest kilka żelaznych punktów, które ratownicy wymieniają co roku. Na pewno zalecamy, żeby nie korzystać z kąpieliska pod wpływem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, w tym również narkotyków, bo to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy. Kolejna sprawa to nawadnianie się, korzystanie z kremów z filtrami, stosowanie się do poleceń ratowników, do regulaminów kąpielisk. Przypominamy również, że zakaz kąpieli to flaga czerwona.



Sami turyści do wypoczynku podchodzą odpowiedzialnie. - Są okulary, kapelusz, parasol, trzeba pić bardzo dużo wody przy upałach - mówią.



Typowo plażowa pogoda ma się utrzymać do środy.