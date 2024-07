Robi furorę w Niechorzu. Kolejka do degustacji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najbardziej znany jest ten ze Szczecina, ale dzisiaj w Zachodniopomorskiem króluje ten w niechorskiej wersji. Paprykarz podbija dzisiejsze Święto Śledzia w Niechorzu.

W tej specjalnej odsłonie przygotowywał go nasz redakcyjny kolega Robert Bochenko. - Paprykarz niechorski, przygotowany chyba na największej patelni w Polsce. 2 metry średnicy. No ale liczyliśmy około tysiąca chętnych, którzy chcą go spróbować, więc obawiam się czy starczy. Dodajemy tutaj ogórka kiszonego w solance, czyli znowu jest element czegoś z Bałtyku, który jest 300 metrów od nas.Do skosztowania paprykarza ustawiła się kolejka. Pierwsi degustatorzy wyrazili gastronomiczną aprobatę. - Bardzo lubię paprykarz szczeciński z lat młodości. Bardzo dobre. Po wyglądzie wszystko co trzeba. Ryż, pomidory. Związane z klimatem dzisiejszego święta. Jest mniej ostry, przepyszny. Pomidorowy, ostry i czuć nutę pietruszki. Ogórek czuć pietruszkę. No i ryżu jest troszeczkę - mówili konsumenci.Jest to już 21. edycja Święta Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu, której towarzyszą degustacje, koncerty oraz atrakcje dla dzieci. Festyn trwa dziś do godziny 20.