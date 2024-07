Prawie 200 tys. zł na szczecińskie projekty lokalne

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To kwota, którą przeznaczyć chce Urząd Miasta, między innymi dla organizacji pozarządowych. Przede wszystkim na działania sportowe, kulturalne i edukacyjne.

Na ten moment do Urzędu Miasta wpłynęły jedynie pojedyncze wnioski - informuje Katarzyna Libiszewska z fundacji Sektor Trzy.



- Miasto wydziela pule środków na różnego rodzaju inicjatywy. W tym roku to jest 190 tys. zł. Pula jest praktycznie w całości nadal do wykorzystania, więc warto sięgać po te środki, bo są one dostępne zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i osób fizycznych - podkreśla Libiszewska.



Osoby zainteresowane projektem mogą uzyskać u nas bezpłatną pomoc informacyjną - dodaje Katarzyna Libiszewska.



- Prowadzimy cały czas takie działania promocyjno-informacyjne, szkolenia związane z tworzeniem projektów. Jesteśmy także punktem konsultacyjnym. Godziny otwarcia Sektora Trzeciego są dostępne na naszej stronie internetowej. Najbezpieczniej skontaktować się z nami mailowo i umówić się na dany termin - tłumaczy Libiszewska.



Projekt "Inicjatywy Lokalne" finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Szczecin.