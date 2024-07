Nowy Zamek na sprzedaż

Dawna rezydencja Bismarcków w Płotach znów na sprzedaż. Nowy Zamek z początku XVII wieku został wystawiony do przetargu - po raz czwarty.

Cena wywoławcza rezydencji razem z parkiem położonej nad rzeką Regą to dwa miliony złotych. Zamek ma trzy kondygnacje, na terenie nieruchomości jest też budynek gospodarczy, brama wjazdowa i... grobowiec.



Budowla przeszła w ręce von Bismarcków, spokrewnionych z kanclerzem Niemiec Ottonem, na początku XX w. To oni rozbudowali dwór, przekształcając go w okazały zespół pałacowy.

Po wojnie zamek był siedzibą szkoły rolniczej, a później internatem.



Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata 200 tys. złotych wadium. Przetarg odbędzie się 6 września.