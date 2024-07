Budowa systemu, który ma odciążyć Inę

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Tylko jedna oferta, z niemal dwukrotnie wyższą ceną, wpłynęła w przetargu na wykonawcę budowy systemu retencji na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie.

Projekt dofinansowany z rządowych funduszy ma ograniczyć skalę zrzutu zmieszanych nieczystości do rzeki Iny po większych nawałnicach i ciągłych opadach deszczu, kiedy miejska kanalizacja nie radzi sobie z nadmiarem wody. Problem mają rozwiązać dodatkowe zbiorniki i przepompownia w obrębie oczyszczalni.



Piotr Tomczak, prezes Wód Miejskich przyznaje, że stawki zaproponowane przez potencjalnego wykonawcę znacznie przekraczają założony przez miasto budżet. - Wpłynęła jedna oferta o wartości 39 mln zł brutto. Miasto Stargard otrzymało na ten cel 21 mln zł. Jest różnica - mówi Tomczak.



Prawie 18 mln zł. Wody Miejskie nie wykluczają negocjacji z jedynym oferentem. - To oferta, która odzwierciedla dzisiejszy rynek wykonawców. Założeniem jest wprowadzenie jak największej ilość wód opadowych, które dziś przelewają się do rzeki Iny. Inwestycja będzie polegała na budowie wysoko wydajnej przepompowni i adaptacji istniejących dzisiaj byłych zbiorników, w których kiedyś fermentował się osad - dodaje Tomczak.



Decyzję o zwiększeniu budżetu albo ponownym przetargu podejmie miasto. Według założeń, budowa systemu retencji oczyszczalni ma potrwać 3,5 roku.