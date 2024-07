Festiwal Popkultury i Kultury Azjatyckiej "Mizukon" w Przecławiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Popkultura Dalekiego Wschodu zawitała do Przecławia - trwa druga edycja Festiwalu Kultury Azjatyckiej "Mizukon".

W ramach wydarzenia można posłuchać koncertów azjatyckiej muzyki, posmakować dalekowschodnich potraw, nauczyć się tańca japońskiego czy szycia strojów.



Uczestnicy w czasie "Mizukonu" przebierają się za postaci z serialów japońskiej Mangi.



- Mam strój zakonnicy. - Mam pazury i perukę. I to w sumie tyle. - Zaraziła mnie koleżanka i zaczęłam oglądać anime, czytać mangi i tak dalej... I tak jakoś wyszło. - W strefie Cosplay pomagam uczestnikom, którzy przyjdą, żeby naprawili swoje kostiumy. - Obecnie gram w w bardzo prostą wyścigówkę, w której zabawa polega na robieniu szalonych driftów. - Mój strój to jest piratka, to piracki strój kąpielowy; jest to w klimacie Mizukonu - mówili.



Festiwal "Mizukon" w Przecławiu potrwa do niedzieli.