Zapowiadane zmiany w SPP

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Będą zmiany w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania - zapowiada prezes miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Radosław Kanarek mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", że na ulicach objętych strefą jest wiele miejsc, które są bezpłatne, bo np. brakuje oznakowania poziomego.



Konieczna jest inwentaryzacja i najpierw zajmiemy się ulicą Śląską oraz al. Jana Pawła II - mówił prezes Kanarek.



- Moim zadaniem zawodowym jest to, żebyśmy zinwentaryzowali, przeszli, przeanalizowali prawie każdą ulicę w Strefie Płatnego Parkowania. Nie ukrywam, że będzie to proces troszeczkę odłożony w czasie. Natomiast myślę, że pierwsze ulice -wrzesień-październik - to będą te miesiące, kiedy na tych dwóch ulicach organizacja ruchu powinna być już w miarę poprawiona - zapowiedział.



Prezes NiOL jest też za likwidacją stref A i B. W planach jest także utworzenie strefy śródmiejskiej i wydłużenie czasu, kiedy pobierane są opłaty. Na te zmiany muszą się jednak zgodzić m.in. radni - dyskusja na ten temat ma się odbyć po wakacjach.