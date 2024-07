"Pomyłka totalna, źle zorganizowane". Niektórzy kierowcy tracą cierpliwość [ZDJĘCIA]

Ulica Matejki w stronę placu Rodła została zawężona do jednego pasa ruchu, przez co w lewo w Malczewskiego nie skręcimy. Trzeba objechać przez ulicę Jana Kazimierza, jednak nie wszyscy kierowcy o tym wiedzieli.

- Szczerze? Niewygodnie, mówiąc ładnie, beznadziejnie. Pomyłka jakaś totalna. To jest źle zorganizowane. Nie pierwszy raz w Szczecinie. 15 minut od skrzyżowania jadę. 300-400 metrów. Korek od Wilczej się zaczyna. W takim samym tempie szłyśmy, jak te samochody jechały. Organizacja to jakieś nieporozumienie. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Jest słabo. To jest kicha straszna. Remonty muszą być też. Jesteśmy bardzo cierpliwi. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, biorąc pod uwagę, że za 12 minut mam wizytę u lekarza. Nie wiedziałam, że tutaj takie korki będą - to opinie kierowców, które zebrał nasz reporter.Niektórzy tracą cierpliwość i zawracają, a my kierowcom radzimy przez najbliższy tydzień omijać okolice ulic Matejki, Gontyny i Księżnej Salomei w Szczecinie. Zmiany wynikają z rozbudowy ścieżki rowerowej między ul. Bazarową a ul. Malczewskiego.