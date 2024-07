Kibice Pogoni zapowiedzieli protest

Kibice Pogoni są niezadowoleni z działalności zarządu szczecińskiego klubu i zapowiedzieli protest. Grupy kibicowskie skupione wokół Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" w swoich mediach społecznościowych opublikowało wieczorem oświadczenie.

Kibice domagają się rozliczenia ostatniego sezonu w wykonaniu piłkarzy i są zaniepokojeni brakiem wzmocnień drużyny. Fani mają również za złe zarządowi klubu milczenie po zakończonych rozgrywkach i brakiem reakcji na brak sukcesu sportowego.





Jak czytamy w oświadczeniu: "Na boisku oczywiście przegrali piłkarze, ale to Wy, zasiadający na syto wynagradzanych stanowiskach, zawaliliście najbardziej i to od Was oczekujemy reakcji i zmian".





Kibice Dumy Pomorza w ramach protestu nie będą - aż do odwołania - przez pierwszy kwadrans prowadzić zorganizowanego dopingu na domowych meczach piłkarzy Pogoni. Kibice w oświadczeniu przedstawili również w czterech punktach oczekiwania wobec zarządu i kadry dyrektorskiej Pogoni Szczecin.





Fani domagają się planu naprawczego i planu działania klubu na najbliższe pięć lat, wyznaczenia jasnych i klarownych celów sportowych na najbliższy sezon i rozliczenia z wyników drużyny i sztabu szkoleniowego, zwiększenia transparentności działań mających na celu pozyskanie inwestora lub nowego właściciela oraz opublikowania oczekiwań dotyczących pakietów sponsorskich i urealnienia wycen.





Kibice nie podali terminu zakończenia protestu i nie wykluczają jego zaostrzenia jeśli klubowi włodarze nie spełnią ich oczekiwań.