Marsz Równości w Szczecinie. "Jest wesoło, kolorowo i bezpiecznie. Tak powinno być przez cały czas..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na ulicach zrobiło się kolorowo - w Szczecinie wystartował Marsz Równości.

Kilkaset osób z tęczowymi flagami maszeruje ponad pięć kilometrów ulicami miasta w imię równości i tolerancji. Wystartowali chwilę przed godziną 15 z Jasnych Błoni kierując się m.in. przez al. Wojska Polskiego, plac Grunwaldzki, pl. Rodła i z powrotem na Jasne Błonia.



- Jest miłość i jest tolerancja... - Jest to świetna inicjatywa. Szczególnie młodzi ludzie mogą się czuć komfortowo i bezpiecznie. - Kocham kobiety. Wszędzie są osoby LGBT. Chcę wspierać resztę ludzi, którzy są jak ja, którzy są inni. - To jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi, żeby byli równi wobec prawa. - Każdy zasługuje na miłość i nie powinno się dyskryminować, to czyjaś indywidualna sprawa, kogo chce kochać. - Jak widzimy: jest wesoło, kolorowo i bezpiecznie i tak powinno być przez cały czas. Więc fajnie, że choć raz na jakiś czas możemy się pokazać, wspólnie walczyć o swoje prawa - mówili uczestnicy marszu.



To 6. edycja Marszu Równości w Szczecinie.



W sobotę wieczorem - na finał Pride Week - mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć iluminację szczecińskiej Filharmonii. Rozbłyśnie w kolorach tęczy.