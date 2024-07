Tu złowisz prawdziwe skarby [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To prawdziwe łowy dla poszukiwaczy skarbów - a w tle Jeziorko Słoneczne.

Już po raz kolejny, przy ulicy Derdowskiego w Szczecinie organizowany jest Gumieniecki Jarmark Różności.



Jak mówią sami zainteresowani, każdy znajdzie tu coś dla siebie: - Sprzedaję rzeczy, biżuterię i ubrania. Zamknęłam sklep, zostało mi dużo rzeczy, trzeba to sprzedać... - Mamy smoki, dinozaury i mecz. To są zabawki i ozdoby z drukarki 3D. Może chociaż uda się odzyskać część pieniędzy z projektów, żeby kupić następne. - Jesteśmy tutaj już drugi raz, w zeszłym miesiącu tutaj byliśmy i całkiem fajnie nam poszło. Teraz powtarzamy. - Znajdzie się tutaj coś ciekawego, choćby do roweru. - Myślę, że to fajny pomysł dla mniejszych sprzedawców.



Jarmark będzie potrwa do godziny 15:00.