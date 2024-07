Trwa rozbudowa kołobrzeskiego żłobka. Dzieci trafią do innej placówki

Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)

Z uwagi na prowadzone prace budowlane konieczne jest przeniesienie dzieci do innego budynku.

Prace przy rozbudowie żłobka wkroczyły w ostatni etap. Wykonawca musi teraz połączyć nową część obiektu z funkcjonującym od lat żłobkiem. Stanie się to poprzez kuchnię, która przejdzie kompleksowy remont. W związku z tym konieczne jest tymczasowe przeniesienie około 120 dzieci w inne miejsce.



Ilona Grędas-Wójtowicz, wiceprezydent Kołobrzegu do spraw społecznych mówi, że maluchy wraz z całą kadrą opiekuńczą trafią na cały sierpień do Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Zygmuntowskiej.



- Nie będziemy w stanie w miejscu obecnym - czyli w żłobku - zapewnić dzieciom wyżywienia. A prace remontowe, które będą trwały będą uciążliwe też pod kątem choćby odpoczynku dzieci czy prowadzenia zajęć - informuje Grędas-Wójtowicz.



Cała inwestycja powinna zakończyć się do grudnia. Jej koszt to 11,7 mln zł, a prawie 7 mln miasto uzyskało z rządowych dofinansowań.