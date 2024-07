Wysoka Gryfińska, Chlebowo - niewybuch. Zamknięta S3 i ewakuacja [WIDEO, ZDJĘCIA, RELACJE]

Droga S3 oraz inne drogi powiatowe w okolicy Gryfina będą dziś zamknięte. Utrudnienia są związane z odnalezieniem niewybuchu z II Wojny Światowej w okolicy MOP Wysoka Gryfińska.

Od godziny 8 droga S3 będzie zamknięta od Gryfina do Węzła Klucz w obu kierunkach. To samo tyczy się drogi powiatowej nr 119 między Radziszewem a Wysoką Gryfińską oraz Starymi Brynkami i Chlebowem.





Ewakuowani będą również mieszkańcy Chlebowa.





Od godziny 8 rano będzie na nich czekać autobus, który zawiezie ich do Szkoły Podstawowej w Gardnie. Tam będą czekać do momentu, aż pocisk z radzieckiej "katiuszy" zostanie podjęty i wywieziony przez wojsko.





Mieszkańcy, którzy nie chcą opuścić domów muszą podpisać specjalne oświadczenia.

W związku z zagrożeniem spowodowanym znalezionym przy drodze S3, w okolicy MOP Wysoka Gryfińska Zachód niewybuchu z okresu II Wojny Światowej, informuję, że w piątek 26 lipca 2024 r. od godz. 07:30 do godziny 08:30 przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców miejscowości Chlebowo.





Powrót do domów, możliwy będzie dopiero po wywiezieniu ładunku wybuchowego.











Funkcjonariusze Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej wspólnie z Gminą Gryfino zadbają o bezpieczeństwo osób ewakuowanych oraz udzielą niezbędnej pomocy.





Służby od godz. 07:30 będą sprawdzać teren rażenia. Jeśli ktoś na własną odpowiedzialność będzie pozostawał w domu zobowiązany jest do podpisania i przekazania służbom oświadczenia.





Miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób będzie przystanek autobusowy w miejscowości Chlebowo.





Mieszkańcy, wychodząc z domów powinni zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Przed opuszczeniem mieszkania należy: zamknąć zawór gazu i odciąć dopływ wody, wyłączyć dopływ prądu, pozamykać okna i drzwi, zabrać ze sobą dokumenty tożsamości oraz niezbędne leki.





Podczas ewakuacji należy zachować spokój i bezwzględnie wykonywać polecenia Policji oraz innych uprawnionych służb.





Na czas trwania ewakuacji oraz podjęcia ładunku wybuchowego w piątek 26 lipca 2024 r. od godziny 08:00 do odwołania nastąpi zamknięcie dróg:





Ruch drogowy zostanie przekierowany na wyznaczone przez policję objazdy.





Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

Podczas ewakuacji mieszkańcy przetransportowani zostaną autobusem (planowany odjazd o godzinie 08:00) do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie.a) droga S3 od węzła Gryfino do węzła Szczecin Klucz w obu kierunkach;b) droga powiatowa nr 119 na odcinku od miejscowości Radziszewo do miejscowości Wysoka Gryfińska w obu kierunkach;c) droga powiatowa nr 1357Z na odcinku od miejscowości Stare Brynki do miejscowości Chlebowo;Powrót mieszkańców będzie możliwy po wyeliminowaniu zagrożenia. Zakończenie działań zostanie ogłoszone komunikatami nadawanymi z radiowozów policji, straży miejskiej i straży pożarnej.