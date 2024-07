Wyludnianie wsi w Europie. Jaka sytuacja w Polsce?

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Proces wyludniania wsi i masowe przeprowadzki do dużych miast: czy Polska stoi przed podobnym problemem, co inne kraje europejskie? Na ten temat dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Raport ONZ prognozuje, że do 2050 roku 7 na 10 osób będzie mieszkańcami miast. Jak to wygląda w naszym kraju?



- Mieszkańców wsi przybywa, ale to oznacza, że rolników ubywa - zwraca uwagę członkini Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Danuta Lebioda. - Jeżeli podzielimy obszary wiejskie na wieś stricte rolniczą czy wieś jako wieś należącą do obszarów wiejskich, to mamy dwa światy.



Andrzej Czerwiński, zajmujący się doradztwem rolniczym przyznaje, że postęp technologiczny zmniejszył liczbę rąk potrzebnych do pracy na roli. - Na pewno miejsc pracy w stricte rolnictwie będzie coraz mniej, natomiast jest wyzwanie wobec obszarów wiejskich, żeby tworzyły się miejsca pracy pozarolnicze - powiedział Czerwiński.



W 2002 roku 38,5 procent Polaków mieszkało na wsiach. Obecnie ta liczba wzrosła o niemal 2 procent.