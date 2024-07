Nowa przeprawa na Odrze. Ułatwienia na regaty [ZDJĘCIA]

Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.

Będzie łatwiej przedostać się z prawo na lewobrzeże Szczecina - na czas finału regat The Tall Ships Races oba brzegi Odry połączą przeprawy.

Żołnierze rozstawiający mosty pontonowe rozpoczęli już swoją pracę. Plan jest taki, by „spiąć” je dziś - a w czwartek udostępnić je mieszkańcom i turystom. Dla usprawnienia komunikacji ruch na mostach będzie odbywał się jednokierunkowo.



Przeprawy zlokalizowane są pomiędzy Trasą Zamkową, a Mostem Długim. Będą działać do niedzieli 4 sierpnia do godzin wieczornych. W poniedziałek rano rozpocznie się ich demontaż.