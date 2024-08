Radio Szczecin nadaje z TTSR. Zapraszamy do naszego studia [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prezenterzy, dziennikarze, reporterzy i realizatorzy dźwięku Radia Szczecin przenoszą się na Łasztownię do Morskiego Centrum Nauki. To w związku z finałem regat The Tall Ships Races.

Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik - mówi Krzysztof Skonieczny, dyrektor techniczny Radia Szczecin.



- Sprzęt gotowy, konsoleta, kodeki, mikrofony, zwrotna bezprzewodowa. Mam nadzieję, że montaż przebiegnie zgodnie z planem - mówi Skonieczny.



Mobilne studio przy szczecińskim nabrzeżu to doskonały pomysł - potwierdza Witold Jabłoński, dyrektor Morskiego Centrum Nauki.



- To jest takie dziennikarskie centrum dowodzenia tak naprawdę. Mam nadzieję, że informacje, które będą emitowane na antenie z Morskiego Centrum Nauki, będą pomocne dla mieszkańców Szczecina oraz turystów. Wszyscy powinni być zadowoleni - mówi Jabłoński.



