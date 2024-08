Jedna ze strategicznych ulic Stargardu do remontu

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Ulica Staszica w Stargardzie będzie od poniedziałku zamknięta - ma być wyremontowana. To jedna z bardziej obciążonych ruchem dróg tranzytowych.

Jest wykorzystywana przez kierowców jadących nad Bałtyk. Łączy też osiedla Pyrzyckie i Lotnisko w Kluczewie z Centrum Stargardu. Remont wymusi też zmiany w rozkładach jazdy MPK. Ze wszystkimi pracami na Staszica drogowcy chcą zdążyć przed świętem 15 sierpnia.



Wojciech Józwa z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zapewnia, że zamknięcie ulicy nie przekroczy pięciu dni. - Ponad 400 metrów kwadratowych, chcemy to wszystko sfrezować, położyć nową nawierzchnię, wyregulować. Mamy nadzieję, że do święta 15 sierpnia nawierzchnia będzie już zrobiona - powiedział Józwa.



Planowane prace utrudnią również ruch na drogowej obwodnicy Starówki, która łączy się z ulicą Staszica. Kierowcy na wiadomość o zamknięciu kolejnej drogi reagują nerwowo. - Tym bardziej, że wiadukty są pozamykane i to aż do tej głównej ulicy trzeba dojechać. Potem są korki i problemy - twierdzi pani Magdalena, a pan Janusz pociesza się, że niebawem wyjedzie z miasta. - Uciekam do Gdańska trochę odpocząć, więc nie będę musiał nigdzie jeździć.



Na remont ulicy Staszica zarządca drogi wyda ponad 600 tys. złotych.