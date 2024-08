The Tall Ships’ Races taniej, ale nie gorzej [ZDJĘCIA]

Na te kilka dni Szczecin staje się żeglarską stolicą Europy, przyjmując w tym roku 65 żaglowców i ponad półtora tysiąca żeglarzy z całego świata.

To już czwarty finał regat The Tall Ships’ Races w stolicy Pomorza Zachodniego. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" omówiono aspekty organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia.Każde regaty są inne - tłumaczył Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin: - Każde dają nam pewne doświadczenia. Przy tych pracowało nam się bardzo dobrze, dlatego, że już nasi partnerzy wiedzą "z czym to się je", kolokwialnie mówiąc. W tym roku rzeczywiście wydajemy trochę mniej środków miasta. Ale zobaczycie państwo, że wcale to nie będzie oznaczało gorszej jakości.Szczecin jest finałowym portem sześciotygodniowych zmagań żeglarzy - objaśnia Magdalena Makowska, dyrektorka regat The Tall Ships’ Races: - Jest to jeden z najbardziej doświadczonych portów The Tall Ships’ Races. Jest to też najwyższy standard, którego załogi doświadczają za każdym razem, kiedy tutaj są.W czasie finału do Szczecina ma przyjechać nawet półtora miliona turystów.