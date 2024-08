Stargardzkie Gryfiki bohaterami gry Monopoly

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Cztery Gryfiki ze Stargardu trafią do poświęconej miastu edycji gry Monopoly.

W internetowym głosowaniu mieszkańcy wybrali swoich faworytów spośród szesnastu figurek zdobiących otwarty w ubiegłym roku szlak historyczny.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego jest przekonany, że obecność Gryfików na planszy zwiększy jeszcze bardziej atrakcyjność gry miejskiej.



- Poza tym, że inne ciekawe miejsca Stargardu będzie można znaleźć na tej planszy, to również nie wyobrażaliśmy sobie, żeby Gryfiki tam się nie znalazły. Ale decyzję pozostawiliśmy mieszkańcom - przyznał.



W zestawieniu gracze znajdą więc Gryfika-kata i figurki symbolizujące wojnę pszenną ze Szczecinem, przystąpienie miasta do Hanzy, a także osadników po II wojnie światowej. Przemysław Antczak ze stargardzkiego muzeum zauważa, ze to bardzo dobra forma promowania historii miasta.



- Gra planszowa i treści historyczne, architektoniczne będą tutaj łatwo przyswajalne przez młodych, ale też tych nieco starszych - wierzy Antczak.



Najnowsza edycja planszówki z Gryfikami ma być dostępna przed końcem roku.