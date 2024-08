Mitologiczna żaglówka i najbardziej błyszcząca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [RadioSzczecin]

To najbardziej błyszcząca żaglówka spośród wszystkich, które zawitały do Szczecina na finał regat. Austriacko-niemiecka "Aglaia" z greckim akcentem, bo jej nazwa nawiązuje do mitologii.

Aglaia była jedną z córek Zeusa - symbolizowała piękno, splendor - często nazywano ją "błyszczącą".



- Została zbudowana w 1997 w Wielkiej Brytanii przez Szwedów - mówi 23-letni kapitan żaglówki Jacob. - Jak sami widzicie, łódka ma czerwony kolor żagli. Jest on typowy dla żaglowców pływających po Bałtyku. Sam dizajn nawiązuje do starych łódek ratowniczych z poprzedniej epoki, które ratowały rybaków na norweskich wybrzeżach.



Jacob jest kapitanem błyszczącej żaglówki od dwóch lat. Szczecin bardzo mu się spodobał. -

Port w Szczecinie jest pierwszym, w którym mogę w pełni się nacieszyć podczas regat. Wszystko jest zorganizowane tak, jak powinno. Mamy dużo czasu, żeby zwiedzić miasto. Ludzie tutaj są bardzo pozytywnie do nas nastawieni. Widać, że się cieszą na nasz widok i chcą pokazać nam trochę polskiej kultury - podkreślał Jacob.



Załoga w większości składa się z Niemców. Liczy 12 osób.