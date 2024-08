Zarzuty niegospodarności w ZMPSiŚ w latach 2016 do początku 2024

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zarzuty niegospodarności dla osób pełniących kierownicze funkcje w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Chodzi o okres od 2016 do początku 2024 roku.

Zarzuty usłyszeli Krzysztof U., Daniel S., Jacek C. oraz Dariusz Ś. Dotyczą one spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa zaistnienia szkody w dużych rozmiarach, w wyniku niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez członków Zarządu.



Ponadto Dariusz Ś. usłyszał zarzut łamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.



Podejrzani podczas przesłuchań nie przyznali się do winy. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji, połączony z zakazem kontaktowania się z pracownikami, zleceniobiorcami oraz określonymi kontrahentami, związanymi z pokrzywdzoną Spółką.



Grozi im do trzech lat więzienia.