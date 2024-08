Sprawdziliśmy, jak wygląda dostępność miejsc w akademikach w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Już niedługo do Szczecina przyjedzie kolejna fala pierwszorocznych studentów. I choć rok akademicki rozpoczyna się dopiero w październiku, miejsca w Akademiku trzeba rezerwować już teraz.

Akademik to najtańsza a zarazem najbardziej rozchwytywana opcja mieszkania na studiach. Warto pamiętać, że pierwszoroczni studenci są drudzy w kolejce - pierwszeństwo mają studenci kontynuujący naukę.



Angelika na czwartym roku psychologii starała się o mieszkanie wraz z siostrą, która dopiero rozpoczynała naukę.



- Ja się dostałam bez problemu, a na przykład moja siostra szła na pierwszy rok studiów i się nie dostała - mówi Angelika.



Nabór do akademików prowadzą właśnie cztery szczecińskie Uczelnie.



- Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mamy prawie 3000 miejsc w siedmiu naszych akademikach - mówi Emilia Kujawa z ZUT.



- Uniwersytet Szczeciński posiada cztery domy studenckie o łącznej liczbie miejsc 1421 - mówi Anna Janiszewska z US.



- Politechnika Morska w Szczecinie udostępnia dla swoich studentów dwa akademiki. W obu domach studenckich dostępnych jest 858 miejsc w pokojach 1, 2 i 3-osobowych - mówi Anna Zengota z PM.



Akademia Sztuki nie posiada własnych akademików. Studenci tej uczelni mogą zamieszkiwać pokoje Uniwersytetu Szczecińskiego lub ZUT-u.



Ceny akademików na nadchodzący rok akademicki nie są jeszcze znane. W ubiegłym semestrze na Uniwersytecie Szczecińskim najtańsze pokoje 2-osobowe ze wspólną łazienką kosztowały 530 złotych. Najdroższe były pokoje jednoosobowe z prywatną łazienką - nawet 1000 zł miesięcznie.



Na ZUT-cie trzeba było zapłacić niecałe 500 zł za pokój trzyosobowy, a jednoosobowy kosztował 642 złotych.



Zbliżone ceny miała Politechnika Morska. Tam pokój jednoosobowy kosztował 650 zł, a trzyosobowy był o 200 złotych tańszy.



Na PUM-ie ceny wahały się od 520 do 920 złotych.