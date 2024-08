Wystawcy z Tall Shipów wystąpią o rekompensatę

The Tall Ships Races 2024 Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ulewne deszcze spowodowały przerwy w dostawie prądu i zalania stoisk, a produkty w lodówkach psuły się. Wystawcy z The Tall Ships Races podsumowują straty i przygotowują wniosek o rekompensatę do miasta.

Jak mówią, rozumieją, że na deszcz nikt nie ma wpływu, ale podkreślają też, że nie było odpowiedniego dostępu do odpływów wody.



- Staliśmy po kostki w wodzie. Obok nas szły kable. Mieliśmy duże szczęście, że wszyscy wystawcy przywieźli dobre kable. Zastanawiamy się, czy przyjechać następnym razem - mówi jedna z wystawczyń.



Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej przypomniała, że służby na bieżąco udzielały pomocy wystawcom, więc nie byli pozostawieni sami sobie.



- Apelujemy o oficjalne złożenie reklamacji. Jeżeli będzie taka podstawa to pomoc zostanie udzielona. Nam zależy na dobrej relacji z wystawcami i dalszej współpracy - mówi Wołosz.



Sprzedawcy, którzy zanotowali straty organizują się i będą wspólnie składali wnioski o rekompensaty do miasta.