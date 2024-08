Niewybuch przy ul. Wierzbowej. Będzie ewakuacja mieszkańców

Będzie ewakuacja mieszkańców z rejonu ulicy Wierzbowej na szczecińskich Gumieńcach. To w związku ze znalezionym tam niewybuchem z czasów II wojny światowej.





Bezwzględnej ewakuacji podlegają mieszkańcy następujących ulic:

Wierzbowa od nr 1a do nr 87,

Chobolańska – cała,

Bukowa – cała,

Zyndrama z Maszkowic – cała,

Poronińska – cała,

Braniborska od nr 1 do 36B,

Kasztanowa od nr 2 do 7,

Osikowa od nr 1 do 4,

Brzozowa od nr 1 do 8.

Ewakuacja mieszkańców zostanie zakończona do godz. 9.50. Potem saperzy podejmą niewybuch.









Linia 53 od ul. Milczańskiej pojedzie trasą przez plac Szyrockiego w kierunku Ku Słońcu i Derdowskiego z pominięciem przystanków Białowieska”, „Wierzbowa”, „Braniborska”, „Chobolańska”, „Dworska”, „Ku Słońcu.





Linia 60 ominie przystanki "Zielona, Poronińska i Krakowska Rubież".





Reczańska – cała,

Cisowa – cała,

Lawendowa – cała,

Osikowa – od nr 5 do końca ulicy,

Kasztanowa od nr 8 do końca ulicy,

Braniborska od nr 36c do końca ulicy,

Jesionowa – cała,

Zielona – cała,

Krakowska od nr 1 do nr 52,

Rezedowa od nr 2 do nr 4,

Zbójnicka od ul. Krakowskiej do ul. Europejskiej,

Lwowska – cała,

Barbakan – cała,

Ostrobramska – cała,

Rubież – cała,

Dworska – cała,

Gajowa – cała,

Krzywa – cała,

Półkolista - cała.





- Policja na bieżąco będzie udzielać informacji o przebiegu akcji - mówi Anna Gembala, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji. - Rozpoczęcie i zakończenie prac saperów zostanie poprzedzone komunikatem głosowym z radiowozów Policji i Straży Miejskiej. Apelujemy o zastosowanie się do poleceń służb. To wszystko dla bezpieczeństwa mieszkańców.







W czasie prowadzenia prac saperskich ulica Mieszka I w obu kierunkach nie będzie przejezdna.





Godzina zakończenia utrudnień zależna jest od przebiegu akcji saperskiej.







W piątek rano saperzy rozpoczną akcję.Będą utrudnienia w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Linie autobusowe 61,62, 241 i 243 w obu kierunkach będą jeździć na trasie do przystanku Cukrowa z pominięciem przystanków na placu Kościuszki, Szwoleżerów czy Mieszka I.Dla ewakuowanych mieszkańców zostaną podstawione autobusy przy skrzyżowaniu ulic: Wierzbowa – Chobolańska, Wierzbowa – Braniborska, Dworska – Zyndrama z Maszkowic. Autobusy z ewakuowanymi osobami przemieszczą się poza strefę zagrożenia.Z kolei zakaz przebywania na otwartej przestrzeni od godz. 09.50 do czasu ustania zagrożenia dotyczy mieszkańców ulic:Wierzbowa od nr 88 do skrzyżowania z ul. Mieszka I.