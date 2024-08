Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejne niebezpieczne zdarzenia na wodzie podczas ostatniego weekendu w regionie.

Na jeziorze Głębokim w Szczecinie, na niestrzeżonej plaży - utonął mężczyzna - był pod wpływem alkoholu.



"Mam nadzieje, że to ostatnie takie zdarzenie" - mówi Jacek Kleczaj ze Szczecińskiego WOPR-u. - Nie kąpać się na niestrzeżonych plażach na Głębokim, bo to są bardzo zdradliwe miejsca. Jeśli przyjmiemy, że w ostatnim dziesięcioleciu utonęło na Głębokim około 16 osób, to tak naprawdę większość właśnie w tych dwóch miejscach, w których ludzie dalej się kąpią i nie rozumieją, że tak nie powinno być.



Statystycznie najczęściej toną mężczyźni po alkoholu w miejscach niestrzeżonych. - Nie pijemy jak idziemy na plażę, bo to nie ma najmniejszego sensu, a kąpiemy się tylko tam, gdzie są ratownicy. Podjedźmy ten kawałek i skorzystajmy ze strzeżonej plaży. Trzecia rzecz - bardzo ważna - rodzice, którzy są z dziećmi nad wodą, to nie jest dla nich czas wolny. Ratownik nie jest od pilnowania dzieci, tylko bezpieczeństwa w wodzie - podkreśla Kleczaj.



Drugie zdarzenie, tym razem ze szczęśliwym finałem, miało miejsce na jeziorze Miedwie.

Tam wodniacy ze Stargardu uratowali trzyosobową rodzinę, której łódka się wywróciła.