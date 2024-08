Karambol na S3. Droga zablokowana

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Siedem osób, w tym kobieta w ciąży jest rannych, uszkodzonych zostało też siedem samochodów - to bilans karambolu na drodze S3 w okolicach Rurki.

Do wypadku doszło na nitce w kierunku Szczecina. Droga jest zablokowana.



- Do zdarzenia doszło między węzłami Goleniów Południe i Kliniska Wielkie w stronę Szczecina na wysokości miejscowości Rurka - informuje Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie mł. asp. Natalia Gogosza. - Przyczyną zdarzenia było niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzających pojazdów. Obrażenia osób poszkodowanych wstępnie można zakwalifikować jako obrażenia lekkie, natomiast pięć osób zostało przetransportowanych do szpitali na diagnostykę specjalistyczną. Na tę chwilę utrudnienia planowane są do godziny 16.



Na miejsce zadysponowano trzy zespoły ratownictwa medycznego. - Poszkodowanych zostało siedem osób w tym dwójka dzieci - informuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Pięć osób dorosłych m.in. z urazami kręgosłupa, kończyny dolnej oraz głowy, po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych, zostało przewiezionych do szpitala. Dzieci: 11-letni chłopiec i dziewczynka z powierzchownymi urazami kręgosłupa, po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych, pozostały w miejscu zdarzenia, gdyż opiekunowie nie wyrazili zgody na transport do szpitala.



- Jadę nad morze. Potężny korek na S3. Proszę ostrzec kierowców, żeby kierowali się na trasę alternatywną, bo się zapchają - dzwonią słuchacze. - Stoimy przed Rurką już pół godziny, korytarzem życia przejechało kilka samochodów służb. Korek jest niewyobrażalny.



Obowiązuje objazd, wyznaczony przez policję, przez węzeł Goleniów Zachód, Pucice i Załom. Korek mamy też w drugą stronę, w kierunku morza, ma on prawie 10 kilometrów.