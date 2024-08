Droga z Rosówka do Gartz czasowo zamknięta

Droga Gartz-Rosówek. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Od poniedziałku czasowo zamknięta będzie droga nr 2 z Rosówka do niemieckiej miejscowości Gartz z powodu koniecznej wymiany nawierzchni.

- Prace będą prowadzone po stronie niemieckiej - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Remont odcinka drogi nr 2, aż do skrzyżowania z drogą nr 113 prowadzącą do Mescherin. Także tu w związku z tymi pracami po stronie niemieckiej nie będzie przejazdu w Rosówku przez granicę.



Prace drogowe po stronie niemieckiej mają potrwać do końca października. W tym czasie z przejścia granicznego Rosówek-Rosow będą mogli korzystać jedynie piesi i rowerzyści.