"Tworzenie przytulanek pomaga mi w normalnej codzienności" [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Tworzenie, ale i oglądanie sztuki, kontakt z przyrodą, z ulubionym zwierzakiem czy wolontariat - to te aktywności pomagają w tworzeniu nowej jakości życia osobom po walce z chorobą, w tym depresją.

Źródłem szczęścia po chorobie dla pani Basi stało się tworzenie na szydełku przytulanek.



- Największą frajdę mam z tego, że to kochają dzieciaki. Jestem z siebie po prostu dumna, jednocześnie pomaga mi to w tej mojej normalnej codzienności - mówi pani Basia.



Arte-terapia jest jednym z wielu sposobów, który pomaga w kryzysie psychicznym - tłumaczy psychoterapeuta Anna Borkowska.



- Wszystko to co człowiek robi, a co sprawia mu przyjemność, co pozwala mu poznawać siebie, co pozwala mu komunikować się z innymi, będzie taką aktywnością, która wspiera. Będzie go budowało w tym, żeby tworzyć nową jakość życia i organizować się do przodu - mówi Borkowska.



Ważny jest również osobisty kontakt z lekarzem i psychologiem. To niezbędny element w procesie zdrowienia w sytuacjach, kiedy pojawiają się problemy psychiczne.