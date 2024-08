Dodatkowe pieniądze dla szpitali w regionie

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

Są dodatkowe środki na tegoroczne działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. To dzięki wsparciu Samorządu Województwa.

Skorzystają na tym marszałkowskie szpitale: w Gryficach, w Zdrojach oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne w Szczecinie. Środki to ponad 80 tysięcy złotych.



Centrum Onkologii w Szczecinie otrzymało blisko 47 tys. zł. Dzięki dotacji przeprowadzi w październiku kampanię społeczną „Rak piersi nie ma barw”. Ma ona na celu uświadamianie wagi badań profilaktycznych i wsparcie kobiet z chorobą onkologiczną. Jednym z elementów kampanii ma być sesja zdjęciowa, wernisaż fotografii i kalendarz profilaktyczny.



Szpital „Zdroje” w Szczecinie dostał 27 tys. zł. Z pomocą dotacji - od września do grudnia - zrealizuje zadanie pn. „Mózg to centrum dowodzenia, co wydaje polecenia!”. Będą to zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci w wieku 4-9 lat, które odbywać się będą w ośrodku rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy ul. Św, Wojciecha.



Szpital w Gryficach sięgnął po grant w wysokości ponad 7 tys. zł. Placówka zamierza wdrożyć pakiet działań na rzecz profilaktyki udaru mózgu.