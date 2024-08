Na dworcu PKP w Stargardzie nie ma miejsca na tanie miejsca noclegowe

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Nie będzie tanich miejsc noclegowych, jakie planowano na piętrze dworca PKP w Stargardzie po generalnym remoncie budynku.

Takie schronisko miało być utworzone po przejęciu przez miasto części przebudowanych pomieszczeń dworca. Umowę w sprawie zagospodarowania wyremontowanej kondygnacji budynku PKP zawarły z prezydentem Stargardu. Jednak okazało się, ze dla planowanego schroniska będzie za mało miejsca.



Mariusz Jankowski z Towarzystwa Przyjaciół Stargardu nie ukrywa, że namawiał władze miasta do utworzenia miejsc noclegowych budynku dworca.



- Później okazało się, że po zrobieniu bilansu miejsca, ta ilość byłaby niewystarczająca dla schroniska młodzieżowego. Zaproponowano wtedy, że owszem, może to być możliwe przy podwyższeniu kondygnacji strychowej - mówi Jankowski.



Ale na to nie zgodzi się konserwator zabytków. Kolej wskazuje też, że zmiany w projekcie podniosłaby koszty inwestycji.



Informację o rezygnacji ze schroniska, pracujący w miejskiej informacji turystycznej pan Arkadiusz przyjmuje z dużym rozczarowaniem.



- Tu te piętro pewnie będzie puste. W Warszawie da się taniej przespać niż w Stargardzie, gdzie nie ma za 60 zł miejsca - mówi pan Arkadiusz.



Rozpoczęcie remont budynku dworca kolej planuje w połowie przyszłego roku.