Golfiści-amatorzy znowu zmierzą się w naszym regionie

W Klubie Golfowym Binowo Park rozpoczyna się 25. edycja polskiego cyklu turniejów golfowych World Amateur Golfers Championship. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Po raz 25. na polach golfowych Binowo Park i Modry Las zostanie rozegrany finał polskich kwalifikacji do World Amateur Golfers Championship.

Golfiści-amatorzy znowu zawitają do zachodniopomorskiego. Po raz 25. na polach golfowych Binowo Park i Modry Las zostanie rozegrany finał polskich kwalifikacji do World Amateur Golfers Championship.



Jesteśmy największym turniejem amatorów w Polsce, przez co musimy rozłożyć grę na dwa obiekty - mówi Sławomir Piński, dyrektor turnieju.



- Turniej finałowy poprzedzony jest 18 eliminacyjnymi w całej Polsce. Z każdego turnieju kwalifikują się najlepsi. W granicach 190 - 200 najlepszych golfistów gra w turnieju finałowym. Aby można było to zgrabnie i płynnie zorganizować potrzebujemy dwóch pól golfowych - podkreśla Piński.



Zachodniopomorski turniej co roku przyciąga gwiazdy z różnych środowisk i nie inaczej będzie w tym roku - dodaje Piński: - Ta grupa nazywa się "Celebrities" i w tym roku wystąpi w niej sześciu uczestników, między innymi: Jerzy Dudek, Mariusz Czerkowski... - wymienia.



Turniej rozpocznie się jutro, a finał zaplanowany jest na sobotę. Zwycięzcy siedmiu grup stworzą reprezentację, która w październiku poleci na wyspę Phuket w Tajlandii reprezentować nasz kraj w światowym finale cyklu.