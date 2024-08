Żywioły zawładnęły Inkubatorem Kultury [ZDJĘCIA]

Fot. Krzysztof Cichocki Fot. Krzysztof Cichocki Fot. Krzysztof Cichocki Fot. Krzysztof Cichocki

Pięć żywiołów - ogień, ziemia, powietrze, woda i eter zawitały do szczecińskiego Inkubatora Kultury.

Wystawa została zainspirowana obrazem Elżbiety Kugler pt. "Pomiędzy żywiołami".



Każdy z artystów na swój sposób starał się przelać jeden z żywiołów na płótno. Czy im się udało? O to zapytaliśmy samych odwiedzających.



- Jestem bardzo zadowolona, że odwiedzam takie wystawy. To jest dobre dla duszy, ciała i dla oka. - Każdy z artystów tworzy inny klimat. - Ja widzę inspiracje marynistyczne. - Widać tutaj sporo naszego ukochanego morza i nasze wybrzeże... - Ewidentnie czerwień to ogień, są takie rozbłyski. - Ta wystawa jest inna, widać dużo kontrastów. - Mieszają się tutaj różne wizje artystów na temat słowa "żywioł" - mówili szczecinianie.



Wernisaż wystawy przygotowało Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury.

Prace można oglądać do 16 września w INKU przy al.Wojska Polskiego w Szczecinie.