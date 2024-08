Ukraińcy świętują w Stargardzie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ukraińska społeczność Stargardu rozpoczęła w piątek wspólne świętowanie Dnia Niepodległości. Święto narodowe Ukrainy przypada w sobotę, 24 sierpnia.

Na piątkowy wieczór stargardzkie Koło Związku Ukraińców zaprosiło mieszkańców miasta do sadzenia krzewów. Iwona Marciszak, wiceprzewodnicząca koła podkreśla, że spotkanie sprzyja wzajemnej integracji.



- Dzisiaj zasadzimy krzewami część wspólnego terytorium dla mieszkańców Stargardu. To będzie skwerek przy Parku Zamkowym, nieopodal cerkwi, naprzeciwko. Możemy akurat tamten kawałek zagospodarować - powiedziała Iwona Marciszak.



Natomiast w sobotę, od godziny 14 przy cerkwi prawosławnej zaplanowano piknik z okazji święta niepodległości Ukrainy.



- Zaczynamy modlitwą za pokój w Ukrainie i za tych wszystkich, którzy zginęli. Będą występy taneczne naszych grup stargardzkich przy cerkwi greckokatolickiej. Będą też prowadzone przeróżne warsztaty. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby razem z nami być w tym czasie - dodała Marciszak.



W Stargardzie i okolicznych miejscowościach przebywa obecnie blisko 1200 wojennych uchodźców. Organizatorzy sobotnich obchodów Dnia Niepodległości zapraszają też do udziału w loterii, z której dochód przekazany zostanie na rzecz stargardzkiego komitetu Pomocy Ukrainie.