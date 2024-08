Wystartował polski "Dakar". Prolog w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejna edycja polskiego "Dakaru" wystartowała w Szczecinie. Chodzi o rajd Baja Poland, którego prolog - w obecności kibiców - odbył się w piątek w godzinach popołudniowych.

Wieczorem rajdowcy mieli okazję - już bez pośpiechu - zaprezentować się w okolicach szczecińskich Wałów Chrobrego.



- Bardzo jesteśmy ciekawi, jak im pójdzie. Czy nie będzie awarii niespodziewanych i w ogóle czy odbędzie się zdrowo i honorowo? - mówi jeden z kibiców.



- Jutro udajemy się tak samo też na jeden z odcinków do gminy Dobra i tam będziemy podziwiać - dodaje kolejny z widzów.



- Dla mnie chyba super poszedł dzisiejszy prolog, bo jest pierwsze miejsce - mówi Bartłomiej Tabin. - Cieszę się, zobaczymy. To dopiero początek wyścigu, także nic tu nie przesądzam. Wiadomo, że najtrudniejszy będzie jutrzejszy długi etap. No i później jakaś wisienka na torcie w niedzielę.



- Z dystansem będę jednak jechał. Nie znam swoich możliwości. Prolog dał jakąś tam odpowiedź, ale prolog to było niespełna 10 kilometrów. No i jutro będzie zdecydowanie więcej, bo ponad 200 - mówi ks. Marian Augustyn, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie Dąbiu.



Baja Poland to jeden z największych w Polsce rajdów zaliczanych do cyklu Pucharu Świata.

Kolejna edycja polskiego "Dakaru" wystartowała w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]