Motogymkhana na placu szczecińskiego WORD-u [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Liczy się precyzja i czas - trwają zawody w gymkhanie motocyklowej na placu szczecińskiego WORD-u.

Chodzi o precyzyjne pokonanie motocyklem toru sprawnościowego oznaczonego pachołkami. Wygrywa ten, kto zrobi to w najkrótszym czasie i popełni najmniejszą liczbę błędów. Ponad 40 zawodników rozpoczęło rywalizację w eliminacjach, które rozpoczęły się o godz. 10.



- Nie jest to zbyt proste tak przyjeżdżając wprost z egzaminu czy z ulicy. Jeżeli się tego nie trenuje, to jest bardzo ciężko wykonywać tak ciasne nawrotki jak tutaj. - Ważne, żeby mieć z tego fun i nie mieć stresu. Jeżeli się pokona stres i nie ma się ciśnienia na wynik, to nie ma nic trudnego - mówili uczestnicy imprezy.



- Jazda precyzyjna na czas - jest to usportowiony trening umiejętności przydatnych przy małych prędkościach, szczególnie w mieście. Ćwiczenie motogymkhany polega na tym, żeby nie panikować, bo jesteśmy przyzwyczajeni jak dobrze zareagować motocyklem - dodał Filip Pająk, członek zarządu Stowarzyszenia MOTOGYMKHANA Szczecin.



Zawody są bardzo widowiskowe. Mieszkańcy mogą podziwiać je do godz. 16 na placu szczecińskiego WORD-u przy ulicy Golisza.