W tłumie lepiej w maseczce - zaleca szczecińska lekarka

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Warto zastosować się do rekomendacji głównego inspektora sanitarnego i nosić maseczkę - mówi mikrobiolożka ze szczecińskiego szpitala wojewódzkiego dr Joanna Jursa-Kulesza.

Chodzi o używanie tego środka ochrony w zatłoczonych miejscach, na przykład w tramwajach i autobusach.



- Nigdy nie wiemy, czy po powrocie do domu nie będziemy mieć gorączki, a więc być może już byliśmy źródłem zakażeń dla innych osób, które siedziały obok nas w autobusie. Podejdźmy więc do tego w sposób bardzo odpowiedzialny - zachęca dr Jursa-Kulesza.



W Zachodniopomorskiem notowany jest wzrost liczby zachorowań na covid-19, co widać również w szpitalu wojewódzkim. Większość osób choruje jednak w domu. Najbardziej charakterystycznym objawem jest wysoka gorączka, ale nie zawsze musi ona wystąpić - tłumaczy lekarka.



- Pamiętajmy, że wariant omikron daje typowe objawy przeziębieniowe, więc równie dobrze nie będziemy obserwować tej wysokiej gorączki, a raczej bóle gardła, zapalenie zatok, odczyn oskrzelowy, kaszel. Może się też pojawić biegunka - wymienia dr Jursa-Kulesza.



Dominującym wariantem koronawirusa jest obecnie omikron z licznymi podwariantami.