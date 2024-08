Ukraińscy uczniowie z obowiązkiem szkolnym - jak to wpłynęło na rekrutację? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Około 2400 uczniów z Ukrainy pojawi się w szczecińskich szkołach w zbliżającym się roku szkolnym. Są to zarówno dzieci, które w poprzednich latach uczęszczały do szkół, jak i nowi uczniowie.

Jest to związane z nowym prawem, które wprowadza obowiązek nauki dzieci uchodźców z Ukrainy w polskim systemie oświaty. Podczas wiosennych naborów do placówek publicznych zgłosiło się niewiele osób - tłumaczy dyrektor szkoły podstawowej nr 46 Magdalena Zawacka-Walczak.



- W tej rekrutacji do klas pierwszych było kilkoro dzieci narodowości ukraińskiej, natomiast tak jak tutaj ośmioro dzieci w ciągu wakacji się zapisało. Tak naprawdę nie było takiego wielkiego bumu - mówi Walczak.



Sytuacja jest dynamiczna - z końcem sierpnia dzieci uchodźców z Ukrainy przybywa - informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta Szczecin.



- Konkretnymi danymi nie dysponujemy w tym momencie, natomiast mogę powiedzieć, że codziennie pojawiają się nowe osoby, które jeszcze z różnych powodów nie zapisały swojego dziecka do placówki: czy to do przedszkola, czy do szkoły podstawowej, czy do szkoły ponadpodstawowej - tłumaczy Kufel.



Według danych Centrum Edukacji Obywatelskiej do polskich szkół w tym roku może pójść nawet 60 tys. ukraińskich dzieci.