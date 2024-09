Szczecin: Brakuje leków na cukrzycę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W szczecińskich aptekach brakuje leków na cukrzycę. Przyczyną nie jest wzmożone zapotrzebowanie diabetyków, a chęć odchudzenia się.

Na facebookowych grupach dotyczących odchudzania, mieszkańcy miasta próbują odkupić leki na cukrzycę. Chodzi o specyfiki najnowszej generacji, z grupy GLP-1.



- Stymulują trzustkę do produkcji insuliny, co powoduje zmniejszenie apetytu - tłumaczy Michał Kasiak, prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej. - Dla niektórych jest jedyną możliwością, kiedy inne metody już zawiodły, żeby utrzymać się w miarę w zdrowiu.



Do aptek trafiają 2-3 opakowania na miesiąc, a pacjentów z cukrzycą jest trzy razy więcej.



- Kiedy lek się tylko pojawia, to w aptece jest 15 minut do pół godziny - dodaje Kasiak.



Leków z grupy GLP-1 brakuje w aptekach w całej Polsce. Aptekarze w pierwszej kolejności wydają je diabetykom.

