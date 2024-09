Stołówki szkolne z ostrzeżeniem znów skontrolowane

źródło: pixabay.com/pl/3036184/domena publiczna

Wraz z początkiem roku szkolnego stołówki szkolne w Belgii pod czujnym okiem inspektorów.

W ubiegłym roku jedna trzecia nie spełniała standardów higienicznych. Tak wynikało z kontroli przeprowadzonej przez federalną agencję do spraw bezpieczeństwa żywności.



Z ponad tysiąca sprawdzonych stołówek, prawie połowa otrzymała ostrzeżenie, dwie zostały zamknięte - po jednej we Flandrii i Walonii. W zamkniętych stołówkach pomieszczenia, w których przygotowywano posiłki były brudne i zarobaczone. W tym roku dwie szkoły poprawiły standardy i zostały ponownie otwarte. Inspekcje przeprowadzane są przede wszystkim w tych stołówkach, które otrzymały ostrzeżenie.



Do najczęstszych naruszeń należały między innymi brak odpowiedniej higieny osób pracujących w kuchni, w tym brudna odzież, czy niewystarczająca liczba zlewów.