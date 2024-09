Dopłaty do żłobków i pytania radnych PiS. Jest odpowiedź z PO

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowa uchwała dotycząca cen za żłobki - radni PiS mają wątpliwości



Szczecińscy radni chcą zająć się uchwałą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, a na najbliższe dni zaplanowane są rozmowy między prezydentem a klubami w Radzie Miasta. - Nie ma pewności, czy rząd nie wycofa się z projektu - mówi radny PiS Krzysztof Romianowski. - Chodzi o to, że w tej uchwale brakuje zapisu, że kiedy ustanie program "Aktywny Maluch", być może po wyborach prezydenckich on właśnie ustanie, bo tego nie wiemy. Niestety, ceny w żłobkach pozostaną na poziomie 1500 zł. Do sprawy odniosła się radna PO Urszula Pańka. - Uważam, że uchwała jest dobra, należy ją przyjąć. A jeżeliby zaistniała teoretycznie jakaś sytuacja, radni zawsze mogą zwołać nadzwyczajną sesję. Pieniądze w budżecie mamy zabezpieczone. Nie ma tutaj podstaw do tego, by wzbudzać taki niepokój - stwierdziła Pańka. Szczecińscy radni chcą zająć się uchwałą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, a na najbliższe dni zaplanowane są rozmowy między prezydentem a klubami w Radzie Miasta.