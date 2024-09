"W ciągu kilku dni podejmiemy decyzję co dalej z Floating Areną"

Szybkie działanie w sprawie Floating Areny zapowiada prezydent Szczecina.

Jak powiedział w "" - pierwsze decyzje dotyczące basenu zapadną w ciągu najbliższych kilku dni.Pływalnia jest zamknięta po tym, jak w trakcie przeglądu pojawiły się wątpliwości dotyczące stanu konstrukcji dachu. Zdaniem Piotra Krzystka ewentualna naprawa nie powinna potrwać długo, choć trudno jeszcze mówić o szczegółach.- Pragnę uspokoić wszystkich użytkowników, że w ciągu paru dni podejmiemy decyzję co dalej. Jeżeli będą potrzebne prace naprawcze, to je wykonamy. Jeżeli będzie potrzebna naprawa, to będziemy potrzebowali na to przynajmniej parunastu dni - mówi Krzystek.Decyzja o zamknięciu Floating Areny zapadła dziewięć dni po wakacyjnej przerwie technicznej w funkcjonowaniu pływalni.