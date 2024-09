Mieszkańcy walczą o bezpieczniejsze przejścia przy szkołach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Brakuje znaków ograniczenia prędkości i zwalniaczy na przejściach dla pieszych. Chodzi o okolice szkół i przedszkoli w centrum Szczecina.

Mieszkańcy ulic Podhalańskiej, Mazurskiej i Wielkopolskiej martwią się o swoje dzieci. Ruch samochodów jest duży rano i po południu - mówi Artur Dobosz, mieszkaniec ulicy Podhalańskiej.



- Nie ma znaku ograniczenia prędkości, nie ma zwalniaczy na pasach. Staram się o to od trzech lat. Jest to po prostu ignorowane. Kiedyś dojdzie do sytuacji, że gdy dziecko zostanie potrącone, rodzic jakiś zginie lub będzie jakaś duża stłuczka i wtedy dopiero zacznie się płacz - mówi Dobosz.



Organizacja ruchu w tej okolicy jest zgodna z przepisami - zapewnia Paulina Łątka z Urzędu Miasta.



- Przejścia dla pieszych, czy parkowanie, czy oznakowanie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i również w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo pieszych i również odpowiednią informację dla kierowców - mówi Łątka.



W okolicy znajduje się żłobek, przedszkole, dwie szkoły podstawowe, klub malucha i kościół.