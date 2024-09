Wielka wycinka w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wycinkę drzew w nadmorskim parku w Kołobrzegu planują miejscowe władze. Swoją decyzję tłumaczą złym stanem i zagrożeniem, jakie mogą stanowić osłabione gatunki.

Urzędnicy w Kołobrzegu przygotowują się do rewitalizacji parku im. Antoniego Szarmacha.

W ostatnich latach wymieniano tu alejki i ławki. W końcu przyszedł czas na inwentaryzację drzewostanu, a Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu do spraw gospodarczych zapowiada, ze jest to kolejny krok w kierunku zmian w najstarszym miejskim parku.



- W tym parku jest dokładnie 1337 drzew, ale okazało się, że niestety 65 drzew jest w bardzo kiepskiej kondycji, albo wręcz po prostu są drzewami obumarłymi... - tłumaczy Pełechata.



Jak na wycinkę reagują mieszkańcy? - Po prostu nie powinno się wycinać... - Musi być przecież jakaś wycinka czasem. Samosiejki rzeczywiście są trwałe, ale jak jest ich za dużo, to jedno drzewo drugiemu zaczyna przeszkadzać. - komentują kołobrzeżanie.



Do wycięcia wyznaczono głównie brzozy, sosny, klony i dęby. Ich miejsce zajmą nasadzenia zastępcze.