Były dyrektor Współczesnego nie opuszcza całkowicie Szczecina. Przygotowuje "coś wielkiego"

Jakub Skrzywanek, były dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego od pierwszego września jest dyrektorem artystycznym Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Nie opuszcza jednak całkowicie Szczecina - przyznał w dzisiejszych "Rozmowach pod Krawatem".

Jakub Skrzywanek rozpoczął pracę w Krakowie, ale jak powiedział w dzisiejszej rozmowie chce pozamykać rzeczy, które rozpoczął. Wśród nich przygotowanie Teatru Telewizji 17 grudnia na antenie TVP.- "Spartakus. Miłość w czasach zarazy" to będzie transmisja "na żywo" ze Szczecina, więc już możemy bardzo serdecznie widzów zaprosić. Za chwilę będziemy to ogłaszać. Ukoronowanie też tej naszej pracy, ale wyróżnienie dla Szczecina, bo takie dwie godziny w publicznej telewizji tego, co szczecińska kultura ma najlepsze w prime time, to jest naprawdę coś wielkiego - powiedział Skrzywanek.- Wybór nowego dyrektora artystycznego Michała Buszewicza to wybór zespołu i dyrektora naczelnego Teatru Mirosława Gawędy. Całkowicie ich popieram - mówił Skrzywanek. - Michał Buszewicz jest znakomitym artystą, nie tylko reżyserem, ale też przecież pisarzem. To jest osoba, która bardzo wierzy w teatr, ale oprócz wiary w teatr, on jeszcze silniej wierzy w widzów.Michał Buszewicz będzie dyrektorem artystycznym Teatru Współczesnego od 1 stycznia.