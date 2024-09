"Jeśli ktoś ma kompetencje, nie widzę w tym nic złego" - Bogucki o radnych w miejskich spółkach

"Jeżeli ktoś ma do tego kompetencje, uprawnienia, wykształcenie, doświadczenie, to ja nawet nie widzę w tym nic złego" - mówił w poniedziałek w Radiu Szczecin poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki.

Były wojewoda zachodniopomorski w "Rozmowie pod krawatem" odniósł się także do słów senatora Stanisława Gawłowskiego, który na antenie Radia Szczecin stwierdził, że był prześladowany przez rodzinę Boguckiego. Poseł PiS który podkreślał w poniedziałek, że wtedy był jedynie szeregowym członkiem partii.- Moja żona uczestniczyła w, uwaga, jednej, jedynej czynności dotyczącej - wówczas podejrzanego czy później podejrzanego, a teraz oskarżonego - Gawłowskiego. Nie stawiała żadnych zarzutów, nikogo nie przesłuchiwała, nie wydawała postanowień w tej sprawie, nie pisała wniosków o tymczasowe aresztowanie ani aktu oskarżenia - mówił Bogucki.Odnosząc się natomiast do zatrudnienia szczecińskich radnych w miejskich spółkach poseł mówił o "tłustych kotach Tuska".- Oczywiście, jeżeli ktoś ma do tego kompetencje, uprawnienia, wykształcenie, doświadczenie, to ja nawet nie widzę w tym nic złego. Problem jest taki, jak te spółki później funkcjonują, bo myślę, że to też jest znak zapytania - zaznaczył poseł PiS.O Zbigniewie Boguckim mówi się jako o potencjalnym kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP, sam jednak stwierdził w Rozmowie pod krawatem, że taka propozycja ze strony władz partii nie padła.