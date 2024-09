Będą działania w SPA Dąbie po pożarze autobusu

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie". Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Są pierwsze komentarze po porannym pożarze autobusu linii C. Około godziny 6:20 Solaris z 2009 roku należący do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie stanął w płomieniach.

Do incydentu doszło na ulicy Przestrzennej. Wojciech Jachim, rzecznik spółki zapowiada szczegółową kontrolę autobusu.



- Tego typu autobusy są w spółce. One będą pod szczególnym nadzorem. Wszystkie autobusy są serwisowane, sprawdzane, kontrolowane na bieżąco. Także tutaj nie ma mowy o jakichś zaniedbaniach - tłumaczy Jachim.



Pasażerowie, którzy podróżowali autobusem mają prawo zwrócenia się do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z wnioskiem o zwrot kosztów podróży - podkreśla Kacper Reszczyński z ZDITM.



Mogą się o to oczywiście ubiegać. Natomiast muszą się zgłosić do nas. Na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego można zasięgnąć informacji, jak to zrobić i wtedy będziemy oczywiście rozpatrywali tą sytuację już poszczególnie - mówi Reszczyński.



Strażacy szybko opanowali pożar, zarówno kierowcy, jak i pasażerom nic się nie stało.