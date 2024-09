Seria podpaleń na szczecińskim Międzyodrzu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Strażacy interweniowali na trzecinowiskach na Międzyodrzu codziennie od środy aż do niedzieli. Ogień za każdym razem pojawiał się na Wielkim Bagnie Kurowskim na wysokości Siadła Dolnego.

Mieszkańcy wsi są zgodni - pożary są efektem działania podpalacza.- Podpalenie, tak podejrzewamy jako mieszkańcy. Jak sobie wypali, to będzie miał prześwit, czy płynie łódka czy nie. Prawdopodobnie kłusownicy wypalają żeby mieć obserwatorium - mówi mieszkaniec.Strażacy z Komendy Powiatowej w Policach znają prawdopodobną przyczynę tych pożarów - mówi starszy brygadier Przemysław Grzybowski.- Kierujący działaniami ratowniczymi uznali, że było to podpalenie, wykluczając inne możliwości. Jest to teren trudno dostępny, nie ma fizycznej możliwości, że denko od butelki spowoduje wybuch pożaru - mówi Grzybowski.Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi obecnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.