Wielka inwestycja w Świnoujściu. "Pewne utrudnienia zrekompensujemy"

Nie ma mowy o zmianie lokalizacji budowy terminala kontenerowego, inwestycja powstanie w Świnoujściu - mówił dziś w "Rozmowie pod Krawatem" prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Jarosław Siergiej obiecał dodatkowe inwestycje dla mieszkańców przyznał, że Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w ramach ingerencji jest zobowiązany do rekompensat, chociażby decyzją środowiskową.- Ale również czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby pewne utrudnienia, które stwarza nasza inwestycja, zrekompensować w postaci choćby przebudowy ścieżki rowerowej R10 czy też budowy nowego dostępu do plaży. Oczekujemy również od społeczności lokalnej, być może jakiś innych propozycji - zapewniał Siergiej.Prezesa portów zapytaliśmy także dlaczego postawił na Pogoń Szczecin i z jakim finansowaniem wiąże się wyeksponowana na koszulkach piłkarzy pozycja partnera głównego klubu.- To nie jest reklama. To jest eksponowanie naszej nazwy i logo jako firmy, która buduje pewną tożsamość i wartość Szczecina, w którym port jest mieszkańcem od XII wieku - podkreślał Siergiej.- To ile milionów złotych rocznie kosztuje, to budowanie tej tożsamości, jeżeli chodzi o koszulki Pogoni? - zapytał redaktor.- 0,007 proc. przychodów rocznie... - odpowiedział Siergiej.Z Jarosławem Siergiejem rozmawialiśmy także o opóźnionych inwestycjach w porcie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami wynoszącymi około 50 - 60 mln zł, mówiliśmy także o przeładunkach, oraz o planach na transformację energetyczną z naciskiem na zieloną energięJuż w najbliższy piątek kulturalna "Rozmowa pod Krawatem", gościem Małgorzaty Frymus będzie ustępujący dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie - Lech Karwowski.