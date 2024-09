"Podwyżka ma poprawić funkcjonowanie komunikacji" - radni komentują projekt nowego cennika ZDiTM

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Zapowiadana podwyżka cen biletów szczecińskiej komunikacji miejskiej powinna poprawić jej jakość. To opinia większości szczecińskich radnych.

Według założeń projektu uchwały w tej sprawie cena na przykład 15-minutowego biletu wzrośnie z dwóch do trzech złotych, a biletu dziennego z dziesięciu do piętnastu. To zwiększy roczny budżet o dwadzieścia milionów złotych - mówi radny klubu Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kaup.



- Ta podwyżka ma przede wszystkim zapewnić punktualne i prawidłowe funkcjonowanie względem rozkładu jazdy. Oczywiście 20 milionów złotych nie pokryje nam kosztów zakupu nowego taboru, ale sprawi, że zaczniemy od tej najbardziej podstawowej kwestii, czyli punktualność i to, że w ogóle ona będzie przyjeżdżać - mówi Kaup.



Dodatkowe wsparcie finansowe dla szczecińskiej komunikacji miejskiej jest konieczne - uważa radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński.



- To nie jest tylko i wyłącznie firma, to jest pewna funkcja na rzecz mieszkańców. Z jednej strony podwyższanie cen, z drugiej strony z pewnością powinniśmy znacząco poprawić jakość połączeń - dodaje Smoliński.



Podwyżki trafią na sesję pod koniec października. Nowy cennik ma obowiązywać od 1 maja przyszłego roku.